AK Partili Şamil Tayyar: Özgür Özel dönemi bitti, koltuğuna Kılıçdaroğlu’nun oturması yüksek ihtimal

8 Ekim 2023'tekiCHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırıldı, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına karar verildi İstanbul İl Başkanlığı'na 2024 yılında CHP'den istifa eden Gürsel Tekin getirildi.

Özgfür Çelik'in görevden alınıp Gürsel Tekin'in İl Başkanı yapılmasınına sonrasında açıklama yapan Şamil Tayyar sosyal medya üzerinden bir değerlendirmede bulundu.

Şamil Tayyar "CHP İstanbul İl Kurultayının iptal kararıyla, taşlar yerinden oynadı ve Özgür Özel dönemi bitti. Özel’in genel başkan seçildiği 38.Olağan Kurultay’da oy kullanan 196 İstanbul delegesinin görevden alınması, Ankara’da 15 Eylül’deki CHP Kurultayının iptaline ilişkin davayı da aynı yönde etkileyecektir.

Bu durumda, İstanbul’da İl Başkanı olarak Gürsel Tekin dönemi başlarken, Ankara’da Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturması yüksek ihtimal. Mahkemenin iptal kararı karşısında tahminim, Kılıçdaroğlu’nun da görevi kabul edeceği yönündedir.

Muhtemeldir, Ankara’daki kararla CHP’nin tüm ülke genelindeki kongre süreci durdurulur, 38. kurultay delegeleri görevden alınır, eski PM görevine devam eder. Kılıçdaroğlu yönetimindeki eski PM, yeni kurultay sürecini sıfırdan başlatır." ifadelerini kullandı.

En geç 1 yıl içinde CHP’nin yeni kurultayı yapılmak zorundadır. Yani. CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecektir."