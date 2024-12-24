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AK Partili Şamil Tayyar'dan asgari ücrete tepki: Üzgünüm

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine "AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi. Üzgünüm" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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AK Partili Şamil Tayyar'dan asgari ücrete tepki: Üzgünüm
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından, "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi. 

Tayyar: AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi, üzgünüm

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, yeni asgari ücrete sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tayyar "Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı. AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi. Üzgünüm." ifadelerini kullandı. 

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