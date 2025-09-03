AK Partili Şamil Tayyar'dan "kayyum" uyarısı: Her seçim kararı tehdide maruz kalabilir

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, il başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.

İstanbul İl Başkanlığı'na 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurdu.

"Ankara'daki kurultay davasını kökten etkileyeceği aşikar"

Siyaset gündeminin ilk sırasına oturan mahkeme kararına ilişkin olarak AK Partili Şamil Tayyar'dan iktidara uyarı mesajı geldi.

2017 yılında yapılan referandumdaki "mühürsüz oy" kararını hatırlatan eski AK Partili Milletvekili Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'daki iptal kararının, Ankara'daki kurultay davasını kökten etkileyeceği aşikardır. Bu silsile böyle devam ederse, Özel dönemi bitecektir. Bu yorumu dün paylaşmıştım. Sürece dair, kişisel kanaatimi belirtmek isterim.

"Her seçim kararı tehdide maruz kalabilir"

Sorunun hem hukuki hem siyasi boyutu vardır. Hukuk tarihinde emsali olmadığı için sadece siyasiler değil hukukçular da bölünmüş vaziyette. Fakat, genel olarak seçim hukuku, Yüksek Seçim Kurulu'nun inisiyatifinde değerlendirilir. Bir de hukuk güvenliği var. Yani kazanılmış hakların korunması. Misal, zaman aşımı, varsa suçu ortadan kaldırmaz ama kazanılmış hakkı korur. Eğer, sulh hukuk mahkemesi üzerinden seçim hukuku oluşturulur, hukuk güvenliği korumasız hale getirilirse, her seçim kararı tehdide maruz kalabilir.

"CHP, meşru zeminde mücadelesini sürdürmeli"

Misal, 2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa, ne olur? Veya kıran kırana geçen bir belediye veya milletvekilliği seçiminde yıllar sonra benzer bir durumun yaşanmayacağını kim garanti edebilir? Ayrıca siyasi açıdan da yaşananların cumhur ittifakına hiçbir faydası yoktur. Önerim şudur; CHP meşru zeminde mücadelesini sürdürmeli, iktidar burada hukuki boşluk varsa tartışmaları sona erdirecek adımlara katkı sunmalıdır."