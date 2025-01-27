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AK Partili Tayyar: Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür

AK Parti 24., 25., ve 26. Dönem Gaziantep Miletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili "Turizm Bakanı, her bürokratının işlemini bilmeyebilir ama iğneyi başkasına batırmadan çuvaldızı kendine batırsaydı, masumiyetine inanırdım. Sözü uzatmadan söyleyelim, Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür." dedi.

Haber Merkezi
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AK Partili Tayyar: Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür
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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda mı Bolu Belediyesi'nde mi olduğu yönündeki tartışmalar kamuoyundaki yerini koruyor. 

"Kendi dışında ilgili tüm kamu birimlerini suçladı"

AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, katıldığı TV yayınında telaşla tüm tuşlara basarak, turizm belgeli tesiste denetim yetkisi bakanlığında olduğu halde, bırakın Bolu Belediyesini, kendi dışında ilgili tüm kamu birimlerini suçladı neredeyse. Haliyle AK Parti iktidarında pek alışık olmadığımız bir süreç başladı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, valilik emrindeki bir bürokrat olarak, Bakan Ersoy’u yalanladı. 2015’deki İl Özel İdaresi raporunun sadece adres değişikliğiyle ilgili olduğunu belirtip ekledi: ‘Denetim yetkisi Turizm Bakanlığında’ Tecrübeyle sabittir, bu bürokrat valinin bilgisi olmadan, vali de İçişleri Bakanının olurunu almadan bu açıklamayı yapmaz, yapamaz." dedi.

"Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür."

Sözlerini sürdüren Tayyar "Bir yalanlama da otel sahibi Halit Ergül’den geldi: ‘Turizm Bakanlığı 15 Aralık 2024’de oteli denetledi, kapılarla ilgili eksiklik buldular ama yangın önlemleriyle ilgili eksiklik bulmadılar.’ Turizm Bakanı, her bürokratının işlemini bilmeyebilir ama iğneyi başkasına batırmadan çuvaldızı kendine batırsaydı, masumiyetine inanırdım. Maalesef, 79 canımızı kaybettiğimiz elim hadisede hakikate ulaşmak yerine karartmayı tercih etti. Sözü uzatmadan söyleyelim, Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür." ifadelerine yer verdi. 

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