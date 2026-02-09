AK Parti'li Tunç'tan Tepebaşı Belediyesi hakkında suç duyurusu

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir Adliyesi'ne gelerek Tepebaşı Belediyesi hakkında suç duyurusu dilekçesini teslim etti. Adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tunç, Sayıştay raporunda belediyeye yönelik 53 farklı bulgunun yer aldığını ifade etti. Konunun hukuki zeminde takipçisi olacaklarını vurgulayan Tunç, belediye bütçesinin kamu yararı yerine farklı amaçlarla kullanıldığını iddia etti.

Serhat Tunç, yaptığı açıklamada Sayıştay raporundaki tespitlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığının denetçilerinin hazırlamış olduğu, Tepebaşı Belediyesi'nde bulunan 53 tane usulsüzlükle alakalı şu an Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulundum. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımı buradan belirtmek istiyorum. Sayın Ataç, 2026 yılı yılbaşı mesajında adalet ve eşitliğin üstün olduğu bir 2026 yılı dilemişti; ben de kendisine mukabele ediyorum."

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"2026 yılında Tepebaşı Belediyesi'nde Tepebaşı halkımızın istihkakı olan bütçenin başka kişilere rant olarak sağlandığı, hukuksuz harcandığı, vatandaşa hizmet olarak dönmediğini saptayan Sayıştay raporuyla alakalı son dakikaya kadar takipçisi olacağız. Bu konunun hepinizce malum olduğunu biliyorum. İlçe başkanımız, Tepebaşı İlçe Başkanı, bu konuyla alakalı konuyu sulandırmaya yönelik ifadelerde bulundu. Ben kimse için dedikodu yapmıyorum, kimseye iftira atmıyorum. Benim yapmış olduğum açıklama bir iftira değil."

Suç duyurusunun detaylarına ilişkin de bilgi veren Tunç, "Savcılığa dosyamızı teslim ettik. Sayıştay raporunda bulunan 53 tane bulgunun tamamıyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Tabii ki seçim döneminde Sayın Ataç'ın belediye bütçesinden karşıladığı seçim masraflarıyla alakalı ayrıca suç duyurusunda da bulunuyorum. Onun dışında katı atık toplama hizmetiyle alakalı bedelsiz verilen işle alakalı ayrıca suç duyurusunda bulunuyorum. Yani bu 53 maddenin tamamıyla ilgili suç duyurusunda da bulunuyoruz lakin bunlarla ilgili ayrıntıları dilekçemize yazdık. Bunu da zamanla süreç içinde sizlerle paylaşacağım" dedi