AK Partili Turan: Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu

Turan, Meclis'te, İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararını değerlendirdi.

AK Parti'nin, siyasi rekabeti önemseyen, meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekip olduğunu belirten Turan, "Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var ancak bundan sonraki süreçte hem istinaf hem Yargıtay boyutu olacaktır. İsteriz ve dileriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım." ifadelerini kullandı.