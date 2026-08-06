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AK Partili üç belediyeye operasyon iddiası

Adalet Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiyi paylaşan Gazeteci Murat Ağırel, AK Parti'nin yönettiği üç belediyeye operasyon yapılacağı iddiasını gündeme taşıdı.

Haber Merkezi
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AK Partili üç belediyeye operasyon iddiası
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Gazeteci Murat Ağırel, Sözcü TV'de yayınlanan Sözcü Masası programında yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yönetimindeki bazı belediyeler için operasyon hazırlığı yapıldığı yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

Ağırel, edindiği kulis bilgisine göre üç belediyenin bu kapsamda olduğunu belirterek, bilginin Adalet Bakanlığı kaynaklarından geldiğini söyledi. Olası operasyonların “yolsuzluk” iddiaları çerçevesinde değerlendirilebileceğini ifade etti.

AK Partili 3 belediyeye operasyon yapılacak

Ağırel, açıklamasında “yolsuzluk” iddiaları söz konusu olduğunda herkese eşit davranılması amacıyla bu tür adımların atılabileceğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı.

İlerleyen dönemde AKP'li belediyelere operasyonları da konuşacağız. AKP'nin yönettiği birkaç belediyeye operasyon yapılacak. Benim bildiğim üç tane var. 'Yolsuzluk' denildiği zaman herkese eşit davranılıyor gayesi de olabilir. Üç belediyeye operasyon yapılacağını Adalet Bakanlığı kaynaklarından öğrendim.

 

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