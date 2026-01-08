AK Partili Usta'nın Alevilerle ilgili sözleri tepki çekti

AK Parti Milletvekili Leyla Şahin Usta, TBMM'de Suriye konusu tartışılırken muhalefetin itirazlarına verdiği yanıt gündem oldu. CHP vekillerin tepkilerini eleştiren Usta "Suriye'de Müslümanlar ölürken sesiniz çıkmıyordu, Aleviler ölünce ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz" çıkışı tartışmaların odağı oldu.

CHP'li Günaydın uyardı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Usta'ya "Eğer bu söz gerçek fikrinizse, 'Ben böyle düşünüyorum' deyin. Gerçek fikriniz değilse –ben öyle olmadığını umuyorum– 'Bu benim ağzımdan irademin dışında, kastımın dışında çıkmış bir laftır' diye düzeltin" uyarısında bulundu.

"İnsanca olun, insanca konuşalım"

CHP'li vekillerin kınamasına tepki gösteren Usta Türkiye'ye barışı getirdiklerini vurgulayarak "Bugün Türkiye bu barış ortamını sağladıysak, biz sağladık. Asıl siz kınamanızı yapmıyorsunuz. Yıllarca 13 yıl boyunca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkını çıkartmayanlar, bugün 'Aleviler öldürülüyor' diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnsanca olun, insanca konuşalım" ifadelerini kullandı.