  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Partili vekil Gürcan trafik kazasında yaralandı: 1 ölü, 4 yaralı
Takip Et

AK Partili vekil Gürcan trafik kazasında yaralandı: 1 ölü, 4 yaralı

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Partili vekil Gürcan trafik kazasında yaralandı: 1 ölü, 4 yaralı
Takip Et

Eskişehir-Ankara kara yolunda seyreden C.Y. idaresindeki, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile F.P'nin bulunduğu otomobil, Doğanca Mahallesi yakınlarında tali yoldan çıkan N.O. yönetimindeki 41 NF 860 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AK Partili vekil Gürcan trafik kazasında yaralandı: 1 ölü, 4 yaralı - Resim : 1

Kazada yaralanan Milletvekili Gürcan ile aynı araçtaki F.P, şoför C.Y. ve diğer otomobildeki Canan O. (70), ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesine, sürücü N.O. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.AK Partili vekil Gürcan trafik kazasında yaralandı: 1 ölü, 4 yaralı - Resim : 2

Yaralılardan Canan O, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"Allah korumuş Ayşen Hocamızı"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın tali yoldan çıkan aracın Gürcan'ın bulunduğu otomobile çarpmasıyla meydana geldiğini söyledi.

AK Partili vekil Gürcan trafik kazasında yaralandı: 1 ölü, 4 yaralı - Resim : 3

Gürcan'ın durumunun iyi olduğunu belirten Hatipoğlu, "Bir kırığı var. Yanında 2 yardımcısıyla giderken... Onların da durumu iyi. Allah korumuş Ayşen Hocamızı. Karşıda bir ölüm durumu var. Onlara da başsağlığı diliyorum. Bir de ağır yaralı var." dedi.

Hatipoğlu, müşahede altında tutulan Gürcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştüğünü sözlerine ekledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da Gürcan'la Ankara'dan peş peşe yola çıktıklarını söyledi.

Tali yoldan çıkan aracın Gürcan'ın otomobiline çarptığını belirten Albayrak, "Şu an acil, sıkıntılı bir durum yok. Ayşen Hocamızın göğüs kısmında, kemer taktığından dolayı bir ağrısı var. Tomografi çekildi, istirahate alındı." dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici de Gürcan ile beraberindekilerin durumlarının iyi olduğunu, kendisini hastanede bir gece misafir edeceklerini dile getirdi.

Gündem
Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
Dışişleri'nden Sumud açıklaması: Vatandaşlarımız için gerekli tüm girişimler yapılmaktadır
Dışişleri'nden Sumud açıklaması: Gerekli tüm girişimler yapılmaktadır
Gelecek Partisi'nden Erdoğan-Davutoğlu fotoğrafına açıklama
Gelecek Partisi'nden Erdoğan-Davutoğlu fotoğrafına açıklama
Ankara'da Filistin eylemi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Ankara'da Filistin eylemi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi
Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi