AK Partili vekil Kepoğlu: Allah, İmralı Heyeti'nden, Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'dan razı olsun

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"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında hazırlanan ve pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda oylanan çerçeve yasayla ilgili İlke TV'ye konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu, "Mütevazı olmayacağım, süreç için elimden geleni yaptım" dedi.

"Allah herkesten razı olsun" diyen Kepoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2005 yılındaki Diyarbakır ziyaretinde kullandığı "Kürt sorunu benim sorunumdur. Baldıran zehri bile olsa yutarım" ifadelerini hatırlattı.

Kürt sorunu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman çaba harcadığını kaydeden Kepoğlu Erdoğan için, "Her zaman, aklında ve bu çabayı harcayan ve düşünen bir insan" dedi.

Kepoğlu konuşmasının devamında süreç katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyeti ve Öcalan için "Allah hepsinden razı olsun" dedi.