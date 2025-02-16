AK Partili vekilden tepki çeken tavsiye: "Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın"

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın, Pınarhisar'da düzenlenen bir açılış töreninde sağlık çalışanlarını hedef alan sözleri büyük tepki toplamaya devam ediyor. Sarıçam, konuşmasında sağlık personeline yönelik sert ifadeler kullanarak kamuoyunun tepkisini çekti.

"Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın"

10 Şubat’ta gerçekleştirilen Kırklareli Pınarhisar 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Temel Atma Töreni'nde konuşan Sarıçam, sağlık sektöründe yaşanan sorunlara dair tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Vekilin, "Biz doktor değiliz, hemşire değiliz. Üzerimize düşeni yaptık. Memnuniyetsizlik varsa vatandaşa da şunu söylerim: 'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak hizmeti sundum, vermeyen onlar' diye kışkırtırım" sözleri, tepkilere neden oldu.

Suç duyurusundan bulunulacak

Sarıçam’ın açıklamaları, sağlık çalışanları arasında büyük bir tepki topladı.

Hekim Birliği, söz konusu ifadelerin sağlıkta şiddeti körüklediğini belirterek milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Sağlıkta şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı bir dönemde, hekimleri ve sağlık çalışanlarını doğrudan hedef gösteren bir milletvekili bu ülkeye hizmet edemez. Ahmet Gökhan Sarıçam’ı, sağlık çalışanlarından özür dilemeye ve sözlerini geri almaya davet ediyoruz" denildi.

Sarıçam’ın sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, birçok sağlık çalışanı ve sivil toplum kuruluşu açıklamalarına sert tepki gösterdi. Mecliste de tartışma konusu olan bu ifadeler, sağlıkta şiddetle mücadele kapsamında atılacak adımlara dair yeni bir tartışma başlattı.