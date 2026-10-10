AK Partili Yalçın: Bir büyükşehir daha AK Parti'ye katılıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, yakında bir büyükşehir belediyesinin daha AK Parti’ye katılacağını açıkladı. İsim vermeyen Yalçın, "En kısa sürede göreceğiz inşallah" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın muhalefet belediyelerinden AK Parti'ye katılımların süreceği mesajını verdi.
Yalçın yaptığı açıklamada sırada bir büyükşehir bulunduğunu belirtti.
Yalçın “Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz” dedi.
Yalçın hangi belediye olduğuna dair detay vermedi.
Son olarak CHP'den istifa eden ve bir süredir bağımsız olarak görevini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılmıştı.