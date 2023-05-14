  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. AK Partili Yavuz: Açık ara öndeyiz
Takip Et

AK Partili Yavuz: Açık ara öndeyiz

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Açık ara öndeyiz. Panik havasıyla kurumları suçluyorlar." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

AK Parti YSK Temsilcisi Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, partisinin açık ara önde olduğunu söyledi.

Ali İhsan Yavuz, "Herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı tutanaklardır. Bizim bir acalemiz yok. Açık ara öndeyiz. Panik havasıyla kurumları suçluyorlar." diye konuştu.

 

Bu gece uyumayacağız

Seçim 2023 Haberleri

Bu gece uyumayacağız
Bu konularda ilginizi çekebilir
Seçim 2023