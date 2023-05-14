AK Partili Yavuz: Açık ara öndeyiz
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Açık ara öndeyiz. Panik havasıyla kurumları suçluyorlar." dedi.
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AK Parti YSK Temsilcisi Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, partisinin açık ara önde olduğunu söyledi.
Ali İhsan Yavuz, "Herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı tutanaklardır. Bizim bir acalemiz yok. Açık ara öndeyiz. Panik havasıyla kurumları suçluyorlar." diye konuştu.
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