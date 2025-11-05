AK Parti'li Yavuz, Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanı adaylığı" için TBMM'yi işaret etti

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için TBMM'yi işaret etti; Komisyonun teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin "Komisyonun kendi inisiyatifi" olduğunu söyledi.

Yavuz, Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Devlet Bey ile Cumhurbaşkanımız arasında hiçbir zaman bir ihtilafın olmayacağı noktasında iddialıyım"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamaları sorulan Yavuz, "Ne AK Parti ne MHP öncelikle kendi partisinin ne kazanacağı üzerinden yaklaşmıyor meseleye, bunu çok net gördüm. Ben, AK Parti ile MHP arasında, Devlet Bey ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında hiçbir zaman bir ihtilafın olmayacağı noktasında iddialıyım. Neden; İki parti de iki lider de, öncelikle millet-memleket meselelerinin mühimser bir halde yaklaşıyor tüm meselelere. O yüzden anlaşmamız ve anlaşmaları çok kolay oluyor" dedi.

Yavuz, "Bu iki liderimiz ve bu iki parti olduğu sürece hiçbir ihtilaf çıkmadan ittifak, Türkiye'nin menfaatine olan karşılıklı iletişim ve irtibat devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" diye konuştu.

Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi masaya oturup görüşmek için gönderirken hep bize söylediği bir şey var: 'Önce milletin hayrına olanın ne olduğuna bakın ve ona göre süreçleri yürütün; sonra Cumhur İttifakı'nın, sonra AK Parti'nin.' Eğer kimin menfaatinedir diye bir sıralama yapacaksak, önce millet memleket menfaati, sonra Cumhur İttifakı menfaati, sonra da parti menfaati. Biz öyleyken MHP'yi de tam böyle gördük hep o masada" ifadelerini kullandı.

MHP'nin 29 Ekim resepsiyonu yanıtı

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na MHP'li milletvekillerinin katılmadığını söylemesi üzerine Yavuz, "Ben oradaki görüntüye, başka yerdeki görüntüye bakmam; ana anlayışa, ana yaklaşıma bakarım" dedi.

Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında yakın bir zamanda bir görüşme olup olmayacağına yönelik bir soruya Yavuz, "Ben her zaman bir görüşmenin olduğu kanaatindeyim zaten. Çok sık görüşme yapılıyor ve her zaman bir iletişiminin, irtibatın, ilişkinin olduğunu biliyorum. Bütün bunlar konuşuldu diye 'Biz bu konuşulanları boşa çıkartalım diye yarın bir araya gelelim' yaklaşımının sergilenmeyeceğinden eminim. Normal rutin görüşme zamanı gelmişse görüşülecektir" yanıtını verdi.

Devlet Bahçeli'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin İmralı'yı ziyaret etmesine ilişkin açıklaması hatırlatılarak, komisyonda bu konuda bir oylama yapılırsa AK Parti'nin tavrının ne olacağının sorulması üzerine Yavuz, "AK Parti'nin ne yönde oy vereceğine ilişkin bir tartışmanın içinde ben hiç olmadım. Benim olduğum yerde bu hiç konuşulmadı" cevabını verdi.

Yavuz sözlerine şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye konusu şu anda Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisidir. Sayın Devlet Bahçeli'ye atfettiğiniz yaklaşım ve daha önce öngörülerinizin ötesindeki yaklaşımların her biri Sayın Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye konusunda niyetinin ne kadar sahih ve ne kadar bu konuda elini taşın altına koyma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki zaten yaklaşımı geçmişten beri belli.

Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de terörsüz bir tablo oluşsun, kardeşlik iklimi çok daha derinleşsin, kökleşsin, yerleşsin diye her şeyini ortaya koymuş biri. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Devlet Bahçeli açısından bu iradeyi görmemezlikten gelmemiz gerekir.

Terörsüz Türkiye sadece PKK'nın Türkiye'den çıkmasıyla sınırlı bir mesele olmadığını da herkes biliyor. PKK'nın içerideki hali hem dışarıya olan bütün bağlantılarıyla ilgili topyekun bir meseledir. Hatta bu PKK'nın ötesinde bir meseledir."

"Sivil, demokratik bir anayasa"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "görüşünü net şekilde ortaya koyduğunu" belirten Yavuz, "Komisyonun kendi inisiyatifi, Cumhur İttifakı'nın ana yaklaşımı ve oradaki duruşu bu işlerin sonucunu belirleyecek" dedi.

Yavuz, "Anayasa Komisyonu olarak Terörsüz Türkiye süreciyle alakasız bir süreç yürütüyoruz biz şu anda. Bu yürür yürümez, durur durmaz; bundan bağımsız biz yeni, sivil, demokrat bir anayasanın yapımı için uğraş vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Biz anayasa yapmıyoruz; biz partinin düşüncesini netleştirmeye çalışıyoruz" diyen Yavuz, "Fırsat bulduğumuz noktada yeni, sivil, demokrat milletin kendi anayasasını ortaya koyacağız ama bunu milletle yapacağız. Bütün partilerle, milletle oturacağız. Biz şu anda kendi içimize kendi mutfak çalışmamızı yapıyoruz. Yoksa 'Alın size bir anayasa bu bizim anayasamızdır, herkes ona uysun' gibi bir yaklaşımımız olmayacak" diye konuştu.

AK Parti'nin yeni anayasa çalışmalarının ne zaman biteceğine ilişkin bir soruya Yavuz, "Meclis'te böyle bir tablo oluştu dedikleri an bizim parti içindeki çalışmaları şu anda tamamlayabilecek haldeyiz. Otururuz ilk gün akşama kadar bu işi diğer partilerle ve diğer kesimlerle oturmaya hazır hale getirdik diyebileceğimiz bir tablo var" yanıtını verdi.

Anayasa'nın nasıl değiştirileceğine ilişkin soruya Yavuz, "Sil baştan bir anayasa sadece bir istisnayla; yani o ilk 4 maddeyi tartışmanın Türkiye'nin hayrına olmayacağı noktasında bir fikir var" cevabını verdi.

Seçim ne zaman yapılacak?

Yavuz, cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Ben seçimlerin 2028'de olacağını düşünüyorum. Ben kanaatimi net söylüyorum. Verilmiş bir karar yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığına ilişkin bir tablo oluşmasına katkı sağlayacak şekilde Meclis'in bir karar vermesini umuyoruz, bekliyoruz, istiyoruz. Ama bunun için 2027'de o seçimi yapması gerekmiyor. Bir hafta önceye de alsa olur. Bir hafta, iki hafta, bir ay olur. O yüzden 2028 diyorum."

Yavuz, ayrıca Erdoğan'ın "ne pahasına olursa olsun seçimi almak üzerine bir yaklaşım sergilemediğini" belirtti.