AK Partili Yayman: Türkiye 2071'i çok daha yakından görmeye başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Dörtyol İlçe Başkanlığınca Öğretmenevi'nde düzenlenen "Vefa İftarı"na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada ramazanın huzur, birlik ve beraberlikle geçirilmesi temennisinde bulunan Yayman, şöyle konuştu:

"Gazze'de yaşananları gördüğümüzde, Gazze'deki Müslümanların çektiği eziyeti gördüğümüzde halimize ne kadar şükretsek azdır. Ben de Hatay'ın bir evladı, kardeşiniz olarak hep şunu söyledim ve söylemeye devam ediyorum, Türkiye Türkiye'den büyüktür. Dolayısıyla Gazze'deki aç vatandaşlarımız da bizim derdimizdir. Üsküp'te evine bir tas çorba götüremeyen kardeşimiz de bizim meselemizdir. Erbil'de evine bir tas çorba, yemek götüremeyen kardeşimiz de bizim 86 milyonun sıkıntısıdır, sorunudur, derdidir. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası siyasetteki politikası inanılmaz kapılar açtı."

"Biz taş üstüne taş koyarken muhalefet söz üstüne söz koyuyor"

Yayman, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından verdikleri sözleri tuttuklarını belirtti.

Depremzedelere evleri teslim ettiklerini vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"Bize dediler ki 'Çadırları veremezsiniz'. Verdik. Sonra 'Konteynerleri kuramazsınız' dediler. Konteynerleri kurduk. Sonra 'Evleri veremezsiniz' dediler. Evleri verdik. Onlar pek çok söz vermişlerdi. Antakya Ulu Camisi'ni dahi yapamamış bir siyasi partiden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde Cumhur İttifakımız Allah'a hamdolsun evlerin anahtarlarını teslim etti, fiyatları açıkladı ve vatandaşlarımız elhamdülillah bundan çok mutlu oldular. İşte biz taş üstüne taş koyarken muhalefet söz üstüne söz koyuyor. Onlar bu 455 bin evin maketini dahi veremezken Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan 455 bin evin anahtarını vatandaşlarımıza teslim etti. Kendilerine Hatay'dan, Dörtyol'dan teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun."

Yayman, Hatay'da birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

AK Parti'nin partilerden bir parti olmadığını, AK Parti'yi milletin kurduğunu, tabelasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın astığını ifade eden Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisinin toksik muhalefet anlayışına karşı milletimizin yanında yer almaya, çalışmaya, gayret göstermeye devam ediyoruz. Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız buradaydı. Hatay'ın çılgın projesi, Hatay'ın kızılelması Amanos tüneli ve Belen Otobanı ile ilgili projeleri anlattı. Belen Otoyolu, Belen'in içinden vadilerden geçmek suretiyle 2 yıl sonra Allah nasip ederse seçimlerden önce hizmete açılacak. İçinde raylı sistemin de olduğu Dörtyol-Hassa tüneli ve Amanos tüneli 2 gidiş, 2 geliş otoban ve raylı sistemden oluşuyor. Dolayısıyla biz çalışmaya, gayret göstermeye, milletimizin yanında durmaya devam ediyoruz. Evler yapıldı yapılmaya devam ediyor. Sosyal donatı alanları yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Okullar, camiler, kreşler Allah'a çok şükür ki milletimizin tüm taleplerini Cumhur İttifakı olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın bilge lideri Devlet Bahçeli'nin birlik ve beraberliğiyle Türkiye 2071'i çok daha yakından görmeye başladı."

Yayman, Türkiye'nin 2071'de dünyanın süper gücü haline geleceğini kaydetti.

Programda, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve AK Parti Dörtyol İlçe Başkanı Mithat Açıcı da konuşma yaptı.