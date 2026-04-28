AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan Erdoğan'a mesir macunu hediyesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, asırlardır köklü bir geleneğin simgesi olan Manisamızın mesir macununu takdim ettik. Memleketimizin en önemli kültürel miraslarından biri olan mesir macunumuz, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihiyle şifa ve bereketin sembolü; birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun da en güzel temsilidir. Bu vesileyle Manisamıza ve kıymetli hemşehrilerimize selamlarını ileten Sayın Cumhurbaşkanımıza hüsnükabullerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.