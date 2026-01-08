AK Partili Yiğit: Emekli maaşı düşük de olsa düzenli ödeniyor

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi toplantısında AK Parti Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit, emekli maaşlarıyla ilgili açıklamaları gündem oldu.

Yiğit şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki herkesin bildiği gibi emekli maaşları tek bir kaleme bakılarak belirlenmiyor ve bütün emeklilerimiz de burada zikredilen oranı almıyor. Yani 18 bin’i almıyor; bu en düşük olan miktar. Özetle emekli maaşı öyle popülist bir şekilde değil; ekonomik gerçeklerle, bütçe imkanlarıyla, sosyal denge de birlikte gözetilerek belirlenmektedir. Tabii bizler emeklilerimizin yaşadıkları geçim sıkıntısının farkındayız. Buradaki kimse bu konuştuklarımı farklı bir yere çekmeye çalışmasın. Kira fiyatlarının geldiği noktayı biliyor muyuz? Biliyoruz.

"Emekli maaşı düşük de olsa düzenli ödeniyor"

Emekli maaşlarının ve asgari ücretin bugün için yetersiz kaldığını görüyoruz. Bunları görmezden gelmiyoruz, hepsinin farkındayız. Ancak şunun altını çizmem gerekir; emekli maaşları düşük de olsa düzenli alıyor mu emeklimiz? Alıyor. Zamanında ve istikrarlı bir şekilde alıyor. Bunun da ben bu kadar ekonomik zorluklara rağmen, bu kadar yaşadığımız pandemilerden ve afetlere rağmen istikrarlı bir şekilde yönetiliyor olması ve ödeniyor olmasından ayrıca gurur duyduğumu da belirtmek istiyorum. Ve bu salondaki herkesin de çok iyi hatırladığını da biliyorum; CHP'nin yönettiği dönemde emekliler maaşlarını dahi doğru düzgün alamıyor, aylarca beklemek zorunda kalıyordu.

"Emekli kuyruklarını burada bilmeyen yoktur"

Bugün ise emeklilerimiz en azından maaşını hangi gün alacağını biliyor ve devletine güvenebiliyor. Emekli kuyruklarını burada bilmeyen yoktur. Yani bunu da unuttuysanız bilmiyorum yani... Emekli maaşlarının aylarca ödenmediği dönemleri biliyoruz. Tabii bu yeterli mi? Değil. Daha iyisini yapmak için hükümetimiz canla başla çalışıyor."