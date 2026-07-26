AK Partili yönetici Mehmet Direk, oğlu ve yeğeni silahlı saldırıda öldürüldü

Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Batman'da akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı kentte büyük üzüntü yarattı. Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen saldırıda aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi.

Batmanpusula'nın aktardığı bilgilere göre saldırganlar, mezarlıkta bulunan kişilere silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah seslerinin duyulmasının ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üç kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik çemberine alarak giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri mezarlıkta delil toplama çalışması yürütürken, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenazelerin otopsi işlemleri için morga kaldırılması bekleniyor.

Saldırganlar kaçtı, polis operasyon başlattı

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, saldırganların kaçış güzergâhının belirlenmesi için teknik ve saha çalışmaları sürdürülüyor.

Silahlı saldırının hangi nedenle gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmadı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla tanık ifadeleri, kamera kayıtları ve elde edilen diğer delilleri değerlendiriyor.

Yetkililerden saldırının nedeni ve faillerin kimliklerine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.