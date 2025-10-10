  1. Ekonomim
AK Partili Zengin: İlginç bir öneri sunacağım, Holokost filmleri yasaklansın

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze’deki katliamlar sürerken Holokost konulu film ve belgesellerin yayınlanmasının Türkiye’de yasaklanmasını önerdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Holokost olarak anılan Yahudi soykırımı filmlerinin Gazze'de katliamlar devam ederken televizyon ile dijital platformlarda gösterilmesini eleştirdi ve Türkiye'de yasaklanmasını istedi.

Zengin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşmasına başlamadan önce "İlginç bir öneri sunacağım" dedi. Bugüne kadar Holokost ile ilgili 182 film ve 116 belgesel çekildiğini belirten Zengin, “Sizlerin de evinizde otururken rastladığınızı düşünüyorum. Filistin'le alakalı katliamlar yaşanırken evinizde televizyonunuzun düğmesine basıyorsunuz. Sabah, öğle, akşam Holokost'la alakalı bir film görüyorsunuz, bütün kanallarda bu var. Adını vermeyeceğim, pek çok platform var. Bu platformların hepsinde de bu filmler gösterilmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. 

"Gazze'deki soykırım bitene kadar yasaklansın"

Gazze'deki soykırım bitene kadar yasağın sürmesi gerektiğini belirten Zengin "Filistin'de, Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırım bitene kadar bu filmlerin gösterilmesini Türkiye'de yasaklamak gerektiğini düşünüyorum, bu filmler gösterilmemeli. Dünyaya bir taraftan soykırım yapıp bir taraftan da Holokost'la alakalı ısrarla bu filmlerin gösterilmesine devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

