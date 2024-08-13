AK Partililer sahaya indi: Vatandaş geçim derdinden şikayetçi, teşkilatlar değişim istiyor

TBMM’nin tatile girmesinden sonra seçim bölgelerine dağılan AK Parti milletvekilleri bir yandan teşkilatların, bir yandan da vatandaşların şikâyetlerini dinliyor.

Hafta sonları il-ilçe danışma meclisi toplantıları ile teşkilatlarla bir araya gelen parti yöneticileri, AK Parti’nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası üzerinden değerlendirmeler yapmaya başladı.

Milletvekilleri de seçim bölgelerinde hem vatandaşlarla bir araya geliyor, hem de teşkilat yöneticilerinin problemlerini bire bir dinleme fırsatı buluyor.

Meclis tatile girdikten sonraki iki haftalık süreçte milletvekilleri sahada yine ekonomiye yönelik şikâyetler ile karşılaştı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre parti yönetimi de milletvekillerine vatandaşlarla diyaloglarında dikkatli olunması, eleştirilerin olgunlukla karşılanması ve bireysel taleplerle ilgili çözüm önerilerinin geliştirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Teşkilatlar 'değişim' istiyor

AK Parti teşkilatları ile yapılan değerlendirme toplantılarında ise ön plana çıkan konu yerel seçimlerden sonra parti içinde köklü bir değişime gidilmemesi oldu. Partinin değişimin sürecinin başlatılmasında geç kalındığına dair şikâyetlerin dile getirildiği toplantılarla ilgili hazırlanacak raporlar parti yönetimince ele alınacak.

Edinilen bilgilere göre AK Parti’nin büyük kongreyle ilgili takvimini ise eylül ayında başlatması bekleniyor. Bu doğrultuda, eylül ayında yapılacak MKYK’da kongre takvimi konusunda karar alınacağı belirtildi.

Delege heyecanı

Kongre sürecinin mahalle delege seçimleri ile başlayacağı AK Parti’nin büyük kongresinin 2025 sonbaharında yapılacak şekilde bir takvim oluşturulacağı ifade ediliyor.