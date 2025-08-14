Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni üyelerimize saldıranlara 'hadi oradan' diyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 14 Ağustos 2001’de Türkiye’nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, siyasetteki 24. yılını kutluyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirerek, “Beyefendi rahatsız olmuş, onu daha çok rahatsız edeceğiz” dedi.

Programda ayrıca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katıldı ve Erdoğan tarafından rozet takıldı. Çerçioğlu, ilk konuşmasında, “Alnım ak, başım dik” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada teşkilata teşekkür etti.

“81 ilimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımı gönderiyorum. Programımızı radyo ve televizyonlardan takip eden tüm kardeşlerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diyen Erdoğan, salondaki coşkuya ve partililerin desteğine dikkat çekti.

Erdoğan, AK Parti’nin kurucularından bugüne kadar görev alan tüm kadrolara teşekkür ederek, “Bu yola birlikte çıktığımız her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Kadın Kolları teşkilatımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, mahalle ve köy temsilcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alın teri ve emeğiyle katkı sunan tüm parti üyelerine de şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel'e sert sözler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada muhalefeti sert ifadelerle eleştirdi.

AK Parti ailesine yönelik saldırılara tepki gösteren Erdoğan, “Hoyrat bir üslupla partimizin yeni üyelerine saldıranlara ‘Hadi oradan’ diyorum. Kendi pislikleri için utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi olmayan eziklere izin vermeyeceğiz” dedi.

"Onu daha çok rahatsız edeceğiz”

Erdoğan, hakaret dili kullananların kendilerini küçülttüğünü belirterek, “Bu şahıs sadece bizi değil, kendi partisindeki isimleri de çok daha kötü hakaretlerle hedef alıyor. Eğer bir uzaktan kumanda varsa, onu yöneten bizzat kendisidir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı’nı eleştirilerini sürdüren Erdoğan, “Artık siyasetin konusu değil, hızla psikiyatrinin konusu haline gelmiştir. Medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastleri düzenleyenlere boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. Onu daha çok rahatsız edeceğiz” diye konuştu.

"Milletimin her ferdine AK Parti çatısı altında yer vardır"

Erdoğan, “AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, inşallah yarın daha da güçlü olacak. Milletimin her ferdine AK Parti çatısı altında yer vardır” dedi.

Ülke sevdasıyla çalışan herkesin doğal üye kabul edildiğini vurgulayan Erdoğan, “Bu kardeşlerimize kapımız sonuna kadar açıktır” ifadelerini kullandı.

"Terör olayları ve sokak kalkışmalarıyla ülkemizi kaosa sürüklemek istediler"

Erdoğan, partisinin 24. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada geçmişten bugüne verdikleri mücadeleyi anlattı.

“Biz o gün halka ve hakka hizmet için uzun ince bir yola çıktık. O günden bu yana milletin yolundan, milletin çizdiği rotadan bir an bile ayrılmadık” diyen Erdoğan, AK Parti’ye yönelik kumpas ve tuzaklara dikkat çekti.

Erdoğan, “Partimize kapatma davaları açtılar, terör olayları ve sokak kalkışmalarıyla ülkemizi kaosa sürüklemek istediler. Haşhaşi çeteleriyle yürüyüşümüzü durdurmaya çalıştılar. 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimiyle bu ülkeyi yabancılara peşkeş çekmeye kalkıştılar” ifadelerini kullandı.

24 yıl önce Türkiye’de yeni bir başlangıç yapıldığını vurgulayan Erdoğan, “O gün müjdesini verdiğimiz gibi, hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bize umut bağlayanların umutlarını boşa çıkarmadık, tam tersine o umutları büyüttük. 81 vilayetimizin her bir metrekaresine mührümüzü vurduk” dedi.

“Bizde emeklilik yoktur”

Erdoğan, partisinin 24. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada AK Parti’nin siyaset sahnesindeki rolüne dikkat çekti.

“AK Parti bir okul olmuştur. 14 Ağustos 2001’den itibaren kadrolarımızı sürekli yeniledik, gençleştirdik. Türkiye’ye alanında tecrübeli çok sayıda isim kazandırdık” diyen Erdoğan, partinin siyaset yapma ve devleti yönetme noktasında en bilgili ve birikimli kadrolara sahip olduğunu söyledi.

Gençlerin AK Parti’de önemli görevler üstlendiğine vurgu yapan Erdoğan, “Ağabeylerinin, ablalarının yanında yetişen gençlerimiz bugün bakanlık kadrolarında, milletvekili olarak, genel merkezde görev alıyor ve çok önemli hizmetlere imza atıyor” dedi.

“AK Parti insan öğüten bir değirmen asla değildir” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Bizde emeklilik yoktur” sözleriyle partideki dayanışmaya dikkat çekti.

“Bizde kenara, inzivaya çekilmek yoktur. Soluklanmak için bir süreliğine dinlenmeye aldığımız arkadaşlarımızla bağımızı asla koparmayız, irtibatımızı kesmeyiz, vefamızı eksik etmeyiz” diyen Erdoğan, AK Parti’de her yaştan ismin bilgi ve tecrübesinin değer gördüğünü söyledi.

Erdoğan, “Arkadaşlarımız bizimle yol yürümeye devam ettiği müddetçe biz de onların birikiminden istifade etmeyi sürdüreceğiz. AK Parti, Türkiye’nin birikimi, hazinesidir” ifadelerini kullandı.

"Dünyanın 17’nci, Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz"

Erdoğan, sağlık alanında 31 trilyon lira, gençlik ve spor için 11,5 trilyon lira, aile ve sosyal hizmetlere 4 trilyon lira, adalete 10 trilyon lira ve içişlerine 4 trilyon lira harcadıklarını açıkladı. AFAD bünyesinde 3 trilyon liralık harcama yapıldığını da belirtti.

Ulaştırma yatırımlarının kamu-özel projeler dahil 10 trilyon lira, çevre ve şehircilik için 15 trilyon lira, kültür ve turizm alanına 1,5 trilyon lira, tarım ve ormana 7 trilyon lira, enerjiye 8 trilyon lira, sanayi ve teknolojiye ise 1,5 trilyon lira yatırım yapıldığını aktaran Erdoğan, savunma sanayine yapılan harcamanın 374 milyar dolara ulaştığını söyledi.

KOBİ’lere 278 milyar liralık destek sağladıklarını ve 126 bin yatırım ile 4 milyon 58 bin nitelikli istihdamın önünü açtıklarını ifade eden Erdoğan, katma değerli projelerde 45 milyar dolarlık yatırım tutarına sahip 72 projeyi desteklediklerini belirtti. Savunma projelerinin bütçesinin 5,5 milyar dolardan 100 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

2002’de 36 milyar dolar olan ihracatın Temmuz 2025 itibarıyla 270 milyar dolara ulaştığını söyleyen Erdoğan, uluslararası doğrudan yatırımların 19 kattan fazla artışla 281 milyar dolara yükseldiğini aktardı. Merkez Bankası rezervlerinin 175 milyar dolar ile rekor kırdığını belirten Erdoğan, 2024 verilerine göre Türkiye’nin dünyanın 17’nci, Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerine dair de bilgiler verdi: “Dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik sistemini ülkemize kazandırdık. Bugün 2,9 milyon vatandaşımıza evde sağlık hizmeti sunuyoruz. 37.127 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamladık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4 trilyon 970 milyar lira ödeme yaptık. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için yaklaşık 75 milyar dolar kaynak kullandık” dedi.

Erdoğan, tüm bu yatırımların ve hizmetlerin sahipliğini aziz millete atfederek, “Ne yaptıysak milletimizin güçlü desteğiyle yaptık. Bu başarı sizin eserinizdir. 24 yıllık hikâye sizin hikâyenizdir. Birlik ve kardeşliğin Türkiye’sinde sizin de alın teriniz var” ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye’yi gerçeğe dönüştürmekte mükellefiz"

Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sürecin yeni bir safhaya taşındığını belirterek, “Terör tehdidini ve ihtimalini tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. Milletimizin arasına örülen bu duvarı yıkalım, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim, istikbali beraber inşa edelim istiyoruz” dedi.

Cumhur İttifakı olarak başlattıkları sürecin kısa sürede önemli mesafeler kat ettiğini ifade eden Erdoğan, Meclis ve ilgili komisyonların sürece dahil olduğunu vurguladı. Erdoğan, “İlk üç toplantı verimli bir iklimde gerçekleşti. Cumhur İttifakı çözüm ve diyalogdan yana olduğunu ortaya koymuştur. Gönül ister ki diğer partiler de böyle hareket etsin” dedi.

Siyasi çıkar uğruna süreci aksatmanın ağır vebali olacağını belirten Erdoğan, “Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama Terörsüz Türkiye’yi gerçeğe dönüştürmekte mükellefiz. Bu hayırlı sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır. Komisyon çalışmalarını popülist taleplerle yokuşa sürmenin vebali ise çok ağır olacaktır. Bunu yapanı ne bu millet affeder ne de gelecek nesiller” ifadelerini kullandı.

"Gazze’deki soykırımın failleri ülkemize yönelik niyetlerini gizlemekten bile geri durmuyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan soykırım ve Türkiye’nin reform sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Gazze’deki soykırımın failleri ülkemize yönelik niyetlerini gizlemekten bile geri durmuyor. Ne yapılmaya çalışıldığının bilincindeyiz. Ülkemizi içeride zayıflatmayı, dışarıda hırpalamayı hedefleyen bu politikayı boşa çıkartıyoruz” dedi.

Sınırlar içinde ve ötesinde güvenlik ve istikrar kuşağı kurmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı reform programının tamamlanmakta olduğunu belirtti.

Reform hedefleri

Erdoğan, “Daha fazla demokrasinin, özgürlüğün, daha verimli hizmet üreten bir bürokrasinin, daha etkin ve güçlü bir devlet yapısının tesisini amaçlayan reform programını önümüzdeki dönemde peyderpey hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye resmen katıldı. Erdoğan, Çerçioğlu'na rozetini taktı. Çerçioğlu ilk konuşmasında, "Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek açıklarım" dedi.

"Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar"

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü programında sahneye çıkıp bir konuşma yapan Çerçioğlu, "Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanının himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan ya da yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.