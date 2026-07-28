  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti'nin 25'inci yıl logosu tanıtıldı
Takip Et

AK Parti'nin 25'inci yıl logosu tanıtıldı

AK Parti, kuruluşunun 25'inci yıl dönümü için hazırlanan özel logoyu paylaştı. "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" temasıyla hazırlanan logoda Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, yerli otomobil ve savunma sanayisi gibi simgelere yer verildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
AK Parti'nin 25'inci yıl logosu tanıtıldı
Takip Et

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan logo paylaşıldı.

Partinin sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır'" başlığıyla yapılan paylaşımda, yeni logo çalışmasına yer verildi.

AK Parti'nin 25'inci yıl logosu tanıtıldı - Resim : 1

Paylaşımda yer alan logoda, 25 rakamının içerisine Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yerli yüksek hızlı tren, yerli otomobil, yerli savunma sanayisi araçları, sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarını simgeleyen çeşitli figürler işlendi.

CHP'li Erzin Belediye Başkanı istifa ederek YENİ Parti'ye geçtiCHP'li Erzin Belediye Başkanı istifa ederek YENİ Parti'ye geçtiGündem
İYİ Parti'nin kurucularından Gazeteci Vedat Yenerer hayatını kaybettiİYİ Parti'nin kurucularından Gazeteci Vedat Yenerer hayatını kaybettiGündem