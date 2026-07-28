AK Parti'nin 25'inci yıl logosu tanıtıldı
AK Parti, kuruluşunun 25'inci yıl dönümü için hazırlanan özel logoyu paylaştı. "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" temasıyla hazırlanan logoda Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, yerli otomobil ve savunma sanayisi gibi simgelere yer verildi.
AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan logo paylaşıldı.
Partinin sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır'" başlığıyla yapılan paylaşımda, yeni logo çalışmasına yer verildi.
Paylaşımda yer alan logoda, 25 rakamının içerisine Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yerli yüksek hızlı tren, yerli otomobil, yerli savunma sanayisi araçları, sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarını simgeleyen çeşitli figürler işlendi.