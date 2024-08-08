  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti’nin 4 il başkanı değişti: İşte atanan yeni isimler...
Takip Et

AK Parti’nin 4 il başkanı değişti: İşte atanan yeni isimler...

AK Parti'nin Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş il başkanlıklarına atama yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti’nin 4 il başkanı değişti: İşte atanan yeni isimler...
Takip Et

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını bildirdi.

Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu, Kahramanmaraş İl Başkanlığına Burak Gül atandı.

Paylaşımda, bugüne kadar görev yapan il başkanlarına teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

8 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...8 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Veliler isyanda! Okullar bağış parasını zorunlu tutuyor, fiyatlar özellerle yarışıyorVeliler isyanda! Okullar bağış parasını zorunlu tutuyor, fiyatlar özellerle yarışıyorEkonomi
TÜRSAB, Rekabet Kuruluna başvurdu: 'Müşterinin pazarlık şansı kalmıyor, ucuza tatil yapamıyor'TÜRSAB, Rekabet Kuruluna başvurdu: 'Müşterinin pazarlık şansı kalmıyor, ucuza tatil yapamıyor'Ekonomi
Eczaneler malî krizin pençesinde... İlaç bulunamıyor, giderler artıyorEczaneler malî krizin pençesinde... İlaç bulunamıyor, giderler artıyorEkonomi

 

 

Gündem
Kulis: AK Parti 23. yaş günü töreninde sürpriz transferler açıklayacak
Kulis: AK Parti 23. yaş günü töreninde sürpriz transferler açıklayacak
Saatler süren kâbus: Milas'taki orman yangını kontrol altında
Milas'taki orman yangını kontrol altında
Roblox'a erişim engeli getirildi: Adalet Bakanı'ndan Roblox açıklaması
Neden kapatıldı? Adalet Bakanı'ndan Roblox açıklaması
MSB bildirdi: Muğla'daki yangın söndürme çalışmaları için 5 helikopter görevlendirildi
MSB bildirdi: Muğla'daki yangın söndürme çalışmaları için 5 helikopter görevlendirildi
Ekrem İmamoğlu'ndan Roblox yasağına tepki: "Akıl alır gibi değil"
Ekrem İmamoğlu'ndan Roblox yasağına tepki: "Akıl alır gibi değil"
Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama geldi: İşte Roblox’un kapatılma kararı!
Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama geldi: İşte Roblox’un kapatılma kararı!