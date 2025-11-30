  1. Ekonomim
  3. AK Parti'nin acı günü! Cemal Öztürk hayatını kaybetti
AK Parti'nin acı günü! Cemal Öztürk hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden AK Parti eski milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti.

AK Parti’nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenazesi, salı günü kılınacak öğle namazının ardından Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.

Vefat haberinin ardından bir açıklama yapan AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, "26. ve 27. dönem Giresun Milletvekilimiz, dava ve gönül adamı, kıymetli büyüğümüz Cemal Öztürk’ün Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu derin bir üzüntüyle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Milletvekili olmadan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Cemal Öztürk, ayrıca Çaykur’da Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Fiskobirlik’te Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

AK Parti’den 26 ve 27. dönemde Giresun milletvekili seçilen Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu’nda görev yaptı.

