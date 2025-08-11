AK Parti’nin Anayasa Komisyonu: 'Yeni ve sivil bir anayasaya neden ihtiyaç olduğunu' tartışıyor

BESTİ KARALAR

AK Parti’nin, 11 kişiden oluşan anayasa komisyonu, parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin yaz ayları programları nedeniyle, Ekim’e kadar 15 günde bir toplanacak. Geçtiğimiz hafta toplanan Anayasa Komisyonu’nda, Türkiye’nin, “yeni ve sivil anayasaya neden ihtiyaç duyduğunu” tartıştı.

Komisyon, 28. dönemde Meclis’te tüm siyasi partilerin katılımı ile demokratik ve sivil bir anayasa yapımı konusunda dünya örneklerini de değerlendiriyor. Komisyon üyelerinin görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantılarda, toplumun beklentileri esas alınarak, “Demokratik temellerin güçlendirilmesi, toplumsal uzlaşı ve barışın sağlanması, insan hakları ve temel özgürlükler, ekonomik istikrar” gibi konu başlıklarını masaya yatırıyor.

“Toplumun beklentileri ne?”

Pek çok dünya anayasalarının da incelendiği komisyon toplantılarının, “Neden yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç var” ana başlığını oluşturuyor. Üyelerin, “Toplumun beklentilerine cevap verecek, yeni anayasanın sade ve anlaşılır bir dille yazılması” ise ortak görüşü.

Komisyon, “Demokratik temellerin güçlendirilmesi, toplumsal uzlaşı ve barışın sağlanması, insan hakları ve temel özgürlükler, ekonomik istikrar” konulu başlıklar üzerinden değerlendirmeler yapıyor. Bu başlıkların yeni yazılacak anayasa metninin ana çerçevesine de katkı sunacağı belirtiliyor. AK Parti’nin Anayasa Komisyonu’nda toplantıların ana temasını oluşturan, “Neden yeni ve sivil bir anayasaya” ihtiyaç duyulduğunun toplumsal, sosyal, küresel, ekonomik ve siyasal nedenleri ile ilgili görüşler de değerlendiriliyor.

“Üyelerin beklenti ve görüşleri”

Yeni ve sivil bir anayasanın, toplumsal uzlaşıyı ortaya koymasını son derece kıymetli bulan AK Parti’nin Anayasa Komisyon üyeleri yeni ve sivil bir anayasadan beklentilerini şöyle özetledi : “Çeşitli toplumsal grupların, etnik kökenlerin ve görüşlerin temsil edilmesini sağlayacak bir anayasa, toplumsal uzlaşıyı teşvik edebilir. Bu durum, kamusal barışı ve birlikte yaşamayı destekler. Sivil bir anayasa, hukukun üstünlüğünü ve bağımsız yargıyı güvence altına alarak, keyfi uygulamaları sınırlayabilir. Yeni bir anayasa, evrensel insan haklarını ve temel özgürlükleri daha kapsamlı bir biçimde tanımlayabilir, güvence altına alabilir. Böylece bireylerin hakları daha fazla korunur. Sivil bir anayasa, sadece seçme ve seçilme hakkının değil, aynı zamanda siyasal düşünce ve ifade özgürlüğünün de önemini vurgular. Toplumun dinamikleri değiştikçe, anayasanın da buna adapte olabilmesi önemlidir. Sivil bir anayasa, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda değişime daha açık bir yapı sunabilir.”