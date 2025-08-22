İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi’ne yönelik 15 Ağustos’ta düzenlenen operasyonlarda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte toplam 44 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Güney’in de aralarında bulunduğu 20 kişi için tutuklama talebinde bulundu.

Mahkeme, aralarında İnan Güney’in de bulunduğu 17 kişiyi “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla tutukladı. 3 kişi hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanırken, 24 kişiye sadece yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

AK Parti'nin Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Adayı belli oldu

Bakanlık, görevden uzaklaştırma kararının ardından Beyoğlu Belediyesi’nde başkan vekili seçimi için 22 Ağustos Cuma günü yani bugün saat 15.00’te meclisin toplanacağını açıkladı. Bugün Beyoğlu Belediyesi'nde yapılacak Başkanvekilliği seçiminde AK Parti grubunun Beyoğlu Belediye Başkanvekili adayı Süleyman Baba oldu. Beyoğlu Belediye Meclisi’nin bugün yapacağı seçim, yeni süreçte belediyenin yönetiminde hangi ismin öne çıkacağını belirleyecek.