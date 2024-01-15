AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısının yeni tarihi belli oldu: Ankara adayı da açıklanacak
AK Parti'nin 17 büyükşehir ile 31 ilin belediye başkan adaylarının açıklanacağı aday tanıtım toplantısı 18 Ocak'ta ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.
AK Parti'nin ertelenen aday tanıtım toplantısı yeni tarihi belli oldu.
AK Parti, 14 Ocak Pazar günü gerçekleşmesi beklenirken Pençe-Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen askerler nedeniyle program ertelenmişti. Edinilen bilgilere göre, AK Parti ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Tanıtım toplantısında aralarında Ankara'nın da olduğu 17 büyükşehir ile 31 ilin belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor.