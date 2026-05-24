AK Parti'nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti

49 yaşında yaşamını yitiren Çift’in vefatı, başta Zonguldak ve Alaplı olmak üzere siyaset camiasında büyük üzüntü oluşturdu. 2009 yılında AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Siyaset Kürsüsünde Ben de Varım" hitabet yarışmasında Türkiye birincisi olan Emine Çift, aynı yıl MKYK üyeliğine seçilmişti.

Bir dönem milletvekili adaylığı da bulunan Çift, uzun yıllar medya ve siyaset alanında aktif görev yaptı. Emine Çift’in cenaze namazının yarın (Pazartesi) Merkez Camii’nde kılınacağı öğrenildi.