AK Parti’nin İBB’yi hedef alan afişleri kaldırılıyor

İBB'ye bağlı reklam şirketlerine de kayyum atanmasının ardından AK Parti'nin yaptığı yeni kampanyasında belediyenin çalışmadığını ima eden ifadeler paylaşılıp, "Senin hayatından gidiyor" sözleri kullanıldı. Örneğin Çağlayan Adliyesi’nin yanına "Borçlanmak ihanettir dediler. İBB’nin borcunu 350 milyar liraya çıkardılar" ifadelerinin yer aldığı bir afiş asıldı.

Tepkiler gecikmedi

İBB Başkanı İmamoğlu ve onlarca bürokratının tutuklu olduğu süreçte belediyeyi çalışmamakla itham eden afişler sosyal medyada AK Parti'li isimler tarafından paylaşılınca tepkiler de beraberinde geldi.

Afişler kaldırılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmasının ardından, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan afişlerinin kaldırılmasına başlandı.