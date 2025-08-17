  1. Ekonomim


AK Parti'nin ihraç talep ettiği Mücahit Birinci partiden istifa etti!

AK Partili Mücahit Birinci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'den siyasi nüfuzunu kullanarak menfaat sağlamayı teklif ettiği iddia edilen Birinci'nin ayrıca sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirtildi. AK Parti İstanbul İl Disiplin Kurulu, söz konusu iddiaları incelemeye aldı. Birinci, haberlere konu olmasının ardından sosyal medya üzerinden parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine toplantıya katılanlar tarafından oy birliğiyle alınan kararda, Birinci’nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı belirtildi. Mücahit Birinci, haberden kısa bir süre sonra sosyal medyadan istifasını duyurdu.

Mücahit Birinci'nin istifa açıklaması

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.

Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim.

Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir.

Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir."

