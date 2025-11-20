AK Parti'den kritik açıklama: İmralı ziyaretine olumlu bakıyoruz

  1. Ekonomim
AK Parti Genel Başkanvekili Eflan Ala ve komisyon üyesi AK Parti milletvekillerinin İmralı'ya ziyaret toplantısı sona erdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantıda İmralı ziyaretine olumlu bakıldığını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve komisyon üyesi AK Parti milletvekillerinin İmralı ziyaretiyle ilgili toplantı tamamlandı.

AK Parti, İmralı ziyareti konusundaki tutumunu bugün netleştirdi. Yaklaşık bir saat süren parti içi toplantının ardından yapılan açıklamada, “İmralı konusuna olumlu bakıyoruz; komisyonda oylama yapılırsa olumlu oy kullanacağız” denildi. Toplantı öncesinde ise MHP’nin iki üst düzey yetkilisi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi.

"İmralı konusuna olumlu bakıyoruz"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise toplantı hakkında “Arkadaşlarımızla değerlendirdik. İmralı konusuna olumlu bakıyoruz. Bu bir dinleme, komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir. İmralı'ya gidecek isim henüz net değil, değerlendirilecek. Komisyonda oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz." diye konuştu.

MHP ve AK Parti arasında temas

AK Parti’deki kritik toplantı öncesinde MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Güler ile bir araya geldi. Yıldız, görüşmenin yarınki oylama ile ilgili olmadığını, yalnızca fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Salt çoğunluk yeterli

MHP’li Yıldız, komisyonda yapılacak oylamada salt çoğunluğun yeterli olacağını aktardı. Komisyonun yarın vereceği karar, siyasi gündemin yönünü belirleyecek nitelikte görülüyor.

 

