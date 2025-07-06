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AK Parti'nin kamp tarihi belli oldu: Gündem güvenlik, kalkınma ve ekonomi olacak

AK Parti'de geleneksel Kızılcahamam kampını 11-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2028 seçimlerinin yol haritası ve sahadan gelen öneriler masaya yatırılacak. Güvenlik, kalkınma, toplum ve ekonomi başlıklarında oturumlar düzenlenecek

Haber Merkezi
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AK Parti'nin kamp tarihi belli oldu: Gündem güvenlik, kalkınma ve ekonomi olacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki geleneksel istişare ve değerlendirme kampı, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek. Kampta 2028 seçimlerinin yol haritası ele alınarak sahadan gelen şikayetler ve öneriler dinlenecek.

900 kişinin katılması bekleniyor

Habertürk'de yer alan habere göre bakanlar, milletvekilleri, MYK-MKYK ve yetkili kurul üyeleri güncel iç ve dış gelişmeleri masaya yatıracak.

Yeni dönemin yol haritası belirlenecek. 11 Temmuz Cuma günü Kızılcahamam’da Stratejik Plan Çalıştayı düzenlenecek. İstişare kampı, 12 Temmuz Cumartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşması ile başlayacak. Açılış konuşmasının ardından oturumlarla kampa devam edilecek.

Güvenlik, kalkınma ve ekonomi başlıkları masada

Güvenlik, kalkınma, toplum ve ekonomi başlıklarında oturumlar düzenlenecek. Oturumlarda, moderatörlük görevini merkez yürütme kurulu üyeleri üstlenecek, bakanlar bilgilendirmeler yapacak.

Kampın son gününde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya ve dijital siyaset sunumu gerçekleştirecek.

Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş teşkilat faaliyetleri, Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ise Meclis faaliyetlerine ilişkin bilgi verecek. Ardından genel istişare ve değerlendirme oturumu yapılacak.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapanış konuşması ile sona erecek.

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