AK Parti'nin Kızılcahamam kampının tarihi değişti
Daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan AK Parti'nin Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı bir hafta öne çekildi.
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AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacak.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını belirtti.
Kamp, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ile belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak.