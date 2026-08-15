AK Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 280’e yükseldi... İşte vekil sayısı azalan partiler
AK Parti, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde 268 milletvekiliyle Meclis’te temsil edilme hakkı kazanırken, farklı partilerden ve bağımsızlardan gerçekleşen katılımların ardından sandalye sayısını 280’e çıkardı.
Partinin Meclis’teki sandalye sayısı, Bağımsız Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici’nin AK Parti’ye katılmasıyla 280’e yükseldi.
Söz konusu milletvekillerine AK Parti rozetlerini, partinin 25. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen 25. Yıl Özel Mitingi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Bağımsız milletvekili sayısı 10’a geriledi
Üç milletvekilinin AK Parti’ye katılmasıyla TBMM’deki bağımsız milletvekili sayısı da 10’a düştü.
Öte yandan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanması nedeniyle Meclis’teki sandalye sayısında değişiklik yaşandı.
Bunun yanı sıra seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal’ın milletvekilliğinden istifa etmesiyle TBMM’deki toplam milletvekili sayısı 600’den 592’ye geriledi.
Meclis’te yeni sandalye dağılımı belli oldu
TBMM’de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi: 280
- Yeni Parti: 91
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56
- Milliyetçi Hareket Partisi: 46
- Cumhuriyet Halk Partisi: 44
- İYİ Parti: 27
- Yeni Yol Partisi: 20
- Bağımsız: 10
- Yeniden Refah Partisi: 4
- Hür Dava Partisi: 4
- Türkiye İşçi Partisi: 3
- Demokratik Bölgeler Partisi: 2
- Emek Partisi: 2
- Saadet Partisi: 1
- Demokratik Sol Parti: 1
- Demokrat Parti: 1
Toplam: 592