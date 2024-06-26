AK Parti'nin teklifi kabul edildi, TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Buna göre Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek, çalışmalarına devam edecek.

Meclis, 26 Haziran'da Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşmeleri tamamlana kadar, 3 Temmuz'da da Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlana kadar çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurul, 31 Temmuz'a kadar salı, çarşamba ve perşembe günü birleşimlerinde denetim konularının görüşmeyerek gündemin, "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işleri görüşecek.

Grup önerisi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "TBMM'nin İç Tüzük'ün 5'inci maddesine göre 1 Temmuz 2024'te tatil girmesi gerekiyordu fakat tatile girmeyerek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amacımız, Meclis'in çalışması, vatandaşın lehine olan kanunların çıkması" dedi.