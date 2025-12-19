AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! Terör örgütü PKK'lılara umut hakkı yok: Rehabilitasyon var

ANKARA (EKONOMİ)

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül beraberindeki komisyon üyeleri ile birlikte 60 sayfa 15 bölümde topladıkları raporu Meclis Başkanlığı’na sundu.

Raporda, Türkiye’deki yapılan çalışmaları AK Parti’nin meseleye bakışı, AK Parti Hükümetleri döneminde atılan adımlar ve çözüm arayışları anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eklemeler istediği rapor, son rötuşlarla 53 sayfadan 60 sayfaya çıktı. 15 başlıktan oluşan raporda "umut hakkı" vurgusu yer almadı.

PKK terör örgütü mensuplarının entegrasyonu için Ceza Hukuk Sistemi içinde yapılması gerekenlerin öneri olarak sıralandığı raporda, kendini fesheden terör örgütüne yönelik müstakil, özel bir yasal düzenleme yapılmasının doğru olacağı belirtiliyor.

Raporda terör örgütü SDG'nin, Şam yönetimine entegrasyonunu içeren 10 Mart Mutabakatı'na uyması da şart koşuldu. Raporun sonunda PKK'lı teröristlere rehabilitasyon vurgusu var.

Müstakil yasa önerisi

AK Parti, süreçte atılacak yasal adımlara ilişkin ilgili kanunlarda değişiklik yapılması ve bu kanunların müstakil bir yasada toplanmasını önerdi.

AK Parti’nin 15 bölümde topladığı raporunda öne çıkan başlıklar şöyle:

“Eve dönüş” nasıl olacak?

AK Parti, raporunda ‘eve dönüş’ ile ilgili atılacak adımlarla ilgili önerilerini şöyle aktardı:

“Müstakil ve Geçici Kanun Terörün ve şiddetin kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılması, yalnızca güvenlik tedbirlerinin sürekliliğine değil; öngörülebilir, toplumca benimsenmiş ve devletin uzun vadeli hedefleriyle uyumlu bir hukuk çerçevesinin oluşturulmasına bağlıdır. Bu nedenle, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi sürecine ilişkin yasal düzenlemenin, müstakil ve geçici bir kanun niteliğinde hazırlanması hukuk tekniği bakımından bir tercih değil, zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.”

Hangi kanunlarda değişiklik önerildi?

AK Parti, süreçte Terörle Mücadele Kanunu (TMK), Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve terör sonrası dönemin ihtiyaçlarına uygun şekilde revize edilmesi önerisinde bulundu.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle;

Örgütün; illegal, ideolojik ve finansal yapılanmalarıyla birlikte, yurt içinde ve yurt dışındaki tüm şube, unsur ve uzantılarıyla silah bırakması ve kendini tasfiye etmesi; somut, ölçülebilir ve teyit edilebilir biçimde kayıt altına alınmalıdır.

Bu tespit ve teyit süreci, sahadan gelen verilerin, kurumsal raporlamaların ve ulusal güvenlik değerlendirmelerinin birlikte işlendiği bütüncül bir mekanizma aracılığıyla yürütülmelidir.

Sahadan, fesih aşamasının tamamlandığına dair net bilginin gelmesi gerekmektedir. Bu bilgi geldikten sonra komisyon raporu hazırlanacaktır.

Kanun hazırlık sürecinde ilgili tüm kurumların görüşleri alınmalı. Sahaya ilişkin verileri, hukuki risk analizleri ve uygulamaya dönük öngörüleri dikkatle değerlendirilmelidir.

Öte yandan, Şam yönetimiyle, 10 Mart mutabakatının gereklerinin yerine getirilmesi gerektiği ifade edildi ve Suriye'de YPG'NİN 10 Mart Mutabakatı'na uyulması şartına vurgu yapıldı.

Ankara'da 'süreç' trafiği: Peş peşe 3 kritik zirve

Raporların Meclis'e sunulmasının ardından siyasi partiler arasındaki diplomasi trafiği de hız kazanacak. Hafta sonundan itibaren Ankara'da üç önemli görüşme gerçekleştirilecek:

AK Parti - DEM Parti zirvesi

İlk görüşme 20 Aralık Cumartesi günü yapılacak. AK Parti ile DEM Parti kurmayları saat 14.00'te bir araya gelecek.

CHP - DEM Parti görüşmesi

Temaslar yeni haftada da sürecek. Pazartesi günü saat 12.00'de CHP ve DEM Parti heyetleri görüşecek.

Koordinatörler toplantısı

Pazartesi günü saat 16.00'da ise komisyonun koordinatör grup başkanvekilleri bir araya gelerek süreci değerlendirecek.