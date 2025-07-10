AK Parti’nin üç gün sürecek kamp programı yoğun geçecek

BESTİ KARALAR/ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği oturumlara kabine üyeleri de tam kadro katılacak. 2028 vizyonunun belirleneceği toplantıda, ilk kez farklı başlıklarla oturumlar ve sunumlar yapılacak. “Ortak akıl”, “Teşkilat kültürü ve AK Partili olmak” sunumlarının yanı sıra, yeni parti politikalarının anlatıldığı “stratejik plan çalıştayı” oturumları ile “Terörsüz Türkiye süreci” kampın ana başlıkları olacak.

AK Parti’nin gelenekleri arasında yer alan 32. İstişare ve Değerlendirme toplantısı 11, 12, 13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam’da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği üç günlük kamp toplantısına kabine üyeleri, bakan yardımcıları, parti kadroları (MKYK Üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri), milletvekilleri katılacak.

"Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik"

AK Parti, 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nı, "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" sloganıyla gerçekleştirecek. AK Parti’nin bu yılki kampının önceki yıllara göre farklı bir formatta gerçekleşmesi bekleniyor. 23 yıllık AK Parti iktidarlarının değişim ve dönüşümleri ise ‘Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik’ sloganıyla anlatılacak.

Kamp toplantısında ilk kez yeni başlıklarla oturumlar düzenlenecek. 2028 vizyonunun belirleneceği toplantıda, ilk kez farklı başlıklarla oturumlar ve sunumlar yapılacak. “Ortak akıl”, “Teşkilat kültürü ve AK Partili olmak” sunumlarının yanı sıra, yeni parti politikalarının anlatıldığı “stratejik plan çalıştayı” oturumları ile “Terörsüz Türkiye süreci” kampın ana başlıkları olacak.

Toplantıda ayrıca kabine üyeleri alanları ile ilgili 'güvenlik', 'toplum', ‘eğitim’, ‘sağlık’ 'ekonomi' ve 'kalkınma' başlığı altında konuları değerlendirecek. Kamp toplantısında “Ortak akıl oturumu’ bölümünü kabine üyeleri anlatacak.