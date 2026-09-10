AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katıldı Açıklama Ömer Çelik'ten
AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK sonrası yaptığı açıklamada 4 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını söyledi.
Ankara kulislerinde AK Parti’ye 3’ü CHP’den, biri Yeniden Refah Partisi’nden olmak üzere 4 belediye başkanının geçmesi konuşuluyordu. AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK sonrası yaptığı açıklamada 4 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını duyurdu.
CHP'li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçmesinin ardından gözler diğer 3 isme çevrildi.
Hangi belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi bekleniyor?
İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, CHP'den
Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, CHP'den
Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun CHP'den
Muş Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan YRP'den