AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katıldı Açıklama Ömer Çelik'ten

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ankara kulislerinde AK Parti’ye 3’ü CHP’den, biri Yeniden Refah Partisi’nden olmak üzere 4 belediye başkanının geçmesi konuşuluyordu. AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK sonrası yaptığı açıklamada 4 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını duyurdu.



CHP'li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçmesinin ardından gözler diğer 3 isme çevrildi.

Hangi belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi bekleniyor?

İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, CHP'den

Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, CHP'den

Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun CHP'den

Muş Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan YRP'den