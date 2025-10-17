AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan ilk açıklama
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan ilk açıklama geldi.
CHP'den AK Parti'ye geçeceği kulisi gündeme oturan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal sessizliğini bozdu.
Köksal, "Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum yıllardır iftiraları çürüte çürüte yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum" dedi.
Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum yıllardır iftiraları çürüte çürüte yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum.37. Kurultaydan beri huzurlu bir günüm olmadı.Yemediğim hakaret kalmadı. Dışarıdan saldıranları anlarım siyasette ama…— BURCU KÖKSAL (@burcukoksal03) October 17, 2025
