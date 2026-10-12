AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili’nden açıklama

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Antalya Büyükşehir Belediyesi 2026 Ekim Ayı Birinci Birleşimi, Başkanvekili Büşra Özdemir’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Özdemir, zor bir dönemde göreve geldiğini belirterek çalışmalarını en iyi şekilde yürütmeye çalıştığını söyledi.

"CHP çatısı altında siyaset yapıyorum"

Antalya Körfez'in aktardığına Özdemir, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara şöyle yanıt verdi:

"Hiç birine cevap vermiyorum. Yeterince zor bir dönemde göreve geldim. Bu görevi en iyi şekilde yapıyorum, görevime layık olmaya çalışıyorum. CHP çatısı altında siyaset yapıyorum. Bu tarz konuşmalarla, insanların, kişilerin, düşünceli davranmasını rica ediyorum.

Önümüz COP31 tabi ki bakanlıklarımızla görüşüyoruz. Ben hep çok siyasi söylemde bulunmadım, herkese nazik ve nezaketle yaklaşıyorum. Bizim sorumluluğumuz şehre hizmet için seçildik. Bu sebeple bakanlıklarla ilgili kurumlarla nezaket çevresinde görüşüyorum.

Biz çok saygılı yaklaşıyoruz, takdir görüyoruz. Çevre Şehircilik iklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanımızla görüşüyorum. Az önce söyledim olumlu yaklaşımlar alıyoruz."

Ne oldu?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından yeni belediye başkanlarının geçişlerinin de olacağı iddia edilmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın geçtiğimiz gün katıldığı bir programda bir büyükşehir belediye başkanının daha AK Parti'ye katılacağını ifade etmişti.

Sinan Burhan bu ismin Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir olduğunu iddia etmişti.

Özdemir, AK Parti'ye katılacağına ilişkin iddiaları yalanladı.