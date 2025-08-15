AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! CHP'li Başkan Burcu Köksal'dan açıklama



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında çıkan CHP'den istifa edeceği yönündeki iddialara karşı "Atatürk milliyetçisiyim; devletine, vatanına, milletine, bayrağına canını verecek kadar bağlı bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Öyle partinin içinde siyaset yapamayacak bir alan kalmazsa da yine bu partide yeni bir alan açarım. Geçmişte kapıdan kovdular bacadan girdim yine gerekirse bacadan girerim. Gerisi vız gelir, tırıs gider" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Partiye geçmesinin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında parti değiştireceği iddiaları ortaya atılmıştı.

Köksal bu iddialar karşısında sessizliğini bozarak sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

"Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım."

Başkan Köksal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada, bazı troller tarafından başka bir partide siyaset yapacağım yazılıyor, çiziliyor. Buradan o trollere sesleniyorum: Siz aldığınız ücret kadar http://varsınız. Başarı tesadüfle gelmiyor. Hayatım boyunca çalıştım, didindim. Önüme altın tepsilerle makamlar sunulmadı. Evimden, ailemden, arkadaşlarımdan fedakârlık ederek bugünlere geldim. Vekilliğim döneminde evladımın canıyla tehdit edildim. Bugün belediyeden menfaat elde edemeyenler, trol ekipleriyle saldırıyor. Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Atatürk milliyetçisiyim; devletine, vatanına, milletine, bayrağına canını verecek kadar bağlı bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Öyle partinin içinde siyaset yapamayacak bir alan kalmazsa da yine bu partide yeni bir alan açarım. Geçmişte kapıdan kovdular bacadan girdim yine gerekirse bacadan girerim. Gerisi vız gelir, tırıs gider.''