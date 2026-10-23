AK Parti'ye geçeceği öne sürülmüştü: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan transfer iddialarına yanıt

AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dutlulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ne Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile görüştüm, ne Sayın Hamza Dağ ile ne de Sayın Mücahit Arınç ile. Basında çıkan haberleri şaşkınlıkla izliyorum. Çıkan haberlerin doğruluk payı yok. Saygılarımla"

Dutlulu, açıklamasının devamında da, "Salı günü Kula YENİ Parti İlçe Başkanlığı'ndaydım, bugün Demirci YENİ Parti İlçe Başkanlığı'ndaydım. Bunların hepsi sosyal medyamda var. Pazar günü YENİ Parti İl Kongresi'nde olacağım, tabii ki devam ediyorum partimizle" ifadelerini kullandı.