AK Parti'ye geçecek deniliyordu! Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Tugay CHP’den istifa etmişti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmişti. Cemil Tugay, CHP’den ayrılmasının ardından görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdürüyor.

"Ekim'de AK Parti rozeti takacak"

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti. Tugay'ın ekim ayında AK Parti rozetini düzenlenecek törenle takacağı öne sürülmüş ancak Tugay iddiaları kabul etmemişti.

13 Ağustos'ta 'bağımsız kalacağım' dedi

AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından 13 Ağustos’ta açıklama yapan Tugay, “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok” demiş ve bağımsız kalacağını belirtmişti. Tugay'ın basın danışmanı ise AK Parti üyelik formu doldurduğu ve partiye katılacağı yönündeki iddiaları yalanlanmıştı.