AK Parti'ye geçen 3 vekil ve 7 belediye başkanı rozetlerini Erdoğan taktı

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Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçen 3 vekil ve 7 belediye başkanına rozetini taktı.



İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen iki milletvekiline rozetlerini taktı. Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve bazı belediye başkanları da AK Parti'ye geçti.

İYİ Parti'den AK Parti'ye 2 milletvekili geçti

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Gaziantep milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'a ve Aydın milletvekili Ömer Karakaş'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Mustafa Bilici resmen AK Parti'de

Diğer yandan törenle birlikte Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzmir milletvekili Mustafa Bilici de AK Parti'ye resmi olarak katıldı.

Rozetleri takılan belediye başkanları

CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'na da kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takıldı.

AK Parti'ye katılan diğer belediye başkanları ise şu şekilde:

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu,

Tekirdağ'ın Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu,

Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır,

Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin,

Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal,

Çanakkale'nin Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli.