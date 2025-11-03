  1. Ekonomim
  AK Parti'ye geçen Bayrampaşa'da CHP'den istifa eden Saki Teker başkan yardımcısı oldu
Bayrampaşa Belediyesi'nde CHP’den istifa ederek Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan seçimle yönetimin AK Parti’ye geçmesinde kritik rol oynayan Saki Teker'in başkan yardımcısı olduğu görüldü.

Bayrampaşa Belediyesi'nde temmuz ayında Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu, isimli iki meclis üyesi CHP’den istifa edip dönemin Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu kamuoyu önünde “yolsuzlukla” suçladı.

16 Eylül 2025’te Hasan Mutlu ve bazı belediye yöneticileri tutuklandı; İçişleri Bakanlığı Mutlu’yu görevden uzaklaştırdı. Bunu izleyen süreçte değişen meclis aritmetiğiyle, 27 Ekim 2025’te iptal edilen seçimlerin ardından yapılan oylamada AK Parti’li İbrahim Akın belediye başkanvekili seçildi.

Oturumda bağımsız üye Saki Teker’in kritik oyu belirleyici oldu. CHP sonuçlara itiraz etti ancak Akın’ın başkanvekilliği ilan edildi ve yönetim fiilen AK Parti'ye geçti. 

Halk TV'de yer alan iddialara göre Teker ve Karahasanoğlu’nun başkan yardımcılığına yükseltilmesi bekleniyordu. Belediye koridorlarında, “CHP’den kopuşu örgütleyen iki isme yönetim payesi veriliyor” yorumları yapılıyordu.

İddiaların ertesi gününde Saki Teker'in Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği görüldü. Belediyenin resmi sitesinde Teker'in yardımcı olduğu görülüyor.

