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AK Parti'ye geçen Çiğli Belediye Başkanı'nın yardımcıları istifa etti

CHP'den AK Parti’ye geçen İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın iki başkan yardımcısı, parti değişikliğinin ardından görevlerinden istifa etti.

Haber Merkezi
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AK Parti'ye geçen Çiğli Belediye Başkanı'nın yardımcıları istifa etti
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CHP’den seçilerek göreve gelen ve dün (29 Eylül) AK Parti'ye katılan İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın başkan yardımcıları görevlerinden istifa etti.

Yıldız’ın belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten meclis üyesi Şahin Çalı ile Belediye Başkan Yardımcısı Ronay Gezici bugün görevlerinden istifa etti.

Ege'de Sonsöz'ün aktardığına göre, istifaların ardından Onur Emrah Yıldız’ın kısa süre içerisinde iki yeni belediye başkan yardımcısı ataması yapacağı öğrenildi.

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