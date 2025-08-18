  1. Ekonomim
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu belediye personeline zam yaptı

AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 23 zam yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu belediye personelinin maaşlarına yüzde 23 oranında zam yaptıklarını duyurdu. 

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, ayrıca belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan personellerin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı.

En düşük maaş 40 bin TL’ye yükseldi

Alınan bu karar doğrultusunda, en düşük taban aylık maaş 40 bin TL’ye yükseltilerek çalışanların refah seviyesinin artırılması hedeflendi.

'Önceliğimiz alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır' 

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde yürütülen çalışmalar ile elde edilen kaynak öncelikle personeller için kullanılırken, Başkan Çerçioğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek, "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

