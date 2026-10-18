AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak “31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim” dedi. CHP'den ihraç edilen Yeğin, mücadelesini sürdüreceğini belirtti.
AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin X hesabından açıklama yaptı.
Yeğin, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Yeğin, "31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim. Sancaktepe Halkı her sürecin şahidi. Yılların mücadelesi, halkın iktidarı ile kararlılıkla yoluna devam ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve konuşulan hiçbir haber gerçek değildir. Ben kurulu bir düzeni bozmanın bedelini 2.5 yıldır ödüyorum. Bu düzenin uzantıları ile başladığım ve durduğum yerden mücadelemi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.
31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim. Sancaktepe Halkı her sürecin şahidi. Yılların mücadelesi, halkın iktidarı ile kararlılıkla yoluna devam ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve konuşulan hiçbir haber gerçek değildir. Ben kurulu bir düzeni bozmanın bedelini 2.5 yıldır ödüyorum. Bu düzenin uzantıları ile başladığım ve durduğum yerden mücadelemi sürdüreceğim.— Alper Yeğin (@alperyegin_) October 18, 2026
CHP'den ihraç edilmişti
31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde CHP'den seçilen Yeğin, 30 Eylül 2026'da partiden ihraç edilmişti.