AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor! Cemil Tugay'dan dikkat çeken cevap

CHP'den istifa edip görevini bağımsız sürdüreceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (İzBB) Cemil Tugay'ın sosyal medyada bir kullanıcıya verdiği cevap dikkat çekti.

Tugay, sosyal medyada AK Parti'ye geçmesi halinde işçi çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki bir soruya, "Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz" yanıtını verdi.

CHP'den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren Tugay'ın, 7 Ekim'de düzenlenecek AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı rozetle partiye katılacağı öne sürülmüştü.

Tugay aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği'nden de istifa etmişti.