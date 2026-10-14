AK Parti’ye katılan Cemil Tugay’dan ilçe başkanlarına uyarı

AK Parti’ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentteki ilçe belediye başkanlarına yönelik açıklamalarda bulundu. İktidara yakın Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin çalışmasını engellemeye yönelik bazı ifadeler duyduğunu söyledi.

Tugay, “Biz meclisi çalıştırmayacağız” söylemine sahip bazı belediye başkanları olduğunu duyduğunu ifade ederek, bunun doğru olmamasını umduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin yalnızca merkez yönetimi değil, İzmir’in 30 ilçesini de ilgilendirdiğini vurguladı.

Cemil Tugay’dan ilçe belediye başkanlarına uyarı

“Eğer Büyükşehir Belediyesi’ni çalıştırmama gibi bir düşünce varsa şunu hatırlamaları gerekir: Büyükşehir Belediyesi onların ilçelerine de hizmet ediyor. Belediye çalışmadığı zaman bundan herkes etkilenir, bu sadece Cemil Tugay’ın sorunu olmaz” diyen Tugay, siyasi ayrışma niyetinde olmadığını dile getirdi.

İzmir’in tüm ilçelerine hizmeti “adil ve doğru şekilde” götürmeye devam edeceğini söyleyen Tugay, mecliste bir süre tartışmalı bir süreç yaşanabileceğini ancak sonrasında dengelerin oluşacağını belirtti. Tugay, “Ben uzlaşmacı bir insanım, kavgacı değilim. Birisi hizmet etmemizi engellemeye kalkarsa gerekli cevabı her ortamda veririm. Umuyorum öyle bir şeye kalkışmazlar, çünkü böyle siyaset olmaz” ifadelerini kullandı.